Найдет число x для которого равенство верно : икс поделиь на одну вторую равно одна вторая ; двенадцать двадцать пятых поделить на икс равно три пятых ПЛИЗ ОЧЕНЬ СРОЧНО! !!!!!!!!!!!

Математика

Найдет число x для которого равенство верно : икс поделиь на одну вторую равно одна вторая ; двенадцать двадцать пятых поделить на икс равно три пятых ПЛИЗ ОЧЕНЬ СРОЧНО! !!!!!!!!!!!

Автор: Гость