Найдет число x для которого равенство верно : икс поделиь на одну вторую равно одна вторая ; двенадцать двадцать пятых поделить на икс равно три пятых ПЛИЗ ОЧЕНЬ СРОЧНО! !!!!!!!!!!!
Математика
Найдет число x для которого равенство верно : икс поделиь на одну вторую равно одна вторая ; двенадцать двадцать пятых поделить на икс равно три пятых ПЛИЗ ОЧЕНЬ СРОЧНО! !!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Х:1/2=1/2 Х=1/2*1/2 Х=1/4 2)12/25:х=3/5 12/35=3/5*х х=12/35:3/5 х=12/35*5/3 х=4/7*1/1 х=4/7.
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