Сочинение в библиотеке

Гость: Гость:

Библиотека – это место, в котором можно почитать и получить много новых знаний. Мне нравится ходить в библиотеку, ведь здесь я по – настоящему расслабляюсь. Читая очередную книгу я погружаюсь в нее с ног до головы. В основном мне нравится читать энциклопедии про динозавров. Эти животные жили более 500 миллионов лет назад, но мы все равно о них ничего не знаем. Поверхностно мы знаем, как они выглядели и чем питались. А вот от чего они погибли? Когда я читаю книгу, я мысленно погружаюсь вглубь всех событий и как – будто нахожусь в книге. Я гуляю по просторам улиц или парков. В библиотеке очень уютно. Здесь есть все, для того, чтобы читатель смог по – настоящему расслабиться и окунуться в мир приключений. Обычно я сажусь на мягкое кресло, открываю книгу и начинаю шелестеть страницами. Мои родители сильно гордятся тем, что я очень люблю читать и познавать мир. Они купили мне книжный шкаф, который пополняется каждую неделю новыми книгами и журналами. Книги помогают мне при ответе на уроках. Если не читать, то никогда не сможешь развить свой словарный запас, и в трудной ситуации не получится решить конфликт разговором. Я горжусь тем, что в моей школе есть огромная и уютная библиотека, которая всегда открыта для читателей.