Для украшение магазина купиле 55 воздушных шаров красного и синего цвета. Синих ша??ов было меньше, чем красных, но их число записывались теми же двумя цифрами, что и число красных шаров, но в обратном порядке. На сколько больш...

Математика

Для украшение магазина купиле 55 воздушных шаров красного и синего цвета. Синих ша??ов было меньше, чем красных, но их число записывались теми же двумя цифрами, что и число красных шаров, но в обратном порядке. На сколько больше могло быть красных шоров, чем синих? найди 2 решение.

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