Для украшение магазина купиле 55 воздушных шаров красного и синего цвета. Синих ша??ов было меньше, чем красных, но их число записывались теми же двумя цифрами, что и число красных шаров, но в обратном порядке. На сколько больш...
Математика
Для украшение магазина купиле 55 воздушных шаров красного и синего цвета. Синих ша??ов было меньше, чем красных, но их число записывались теми же двумя цифрами, что и число красных шаров, но в обратном порядке. На сколько больше могло быть красных шоров, чем синих? найди 2 решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) могло быть 32 и 23 23+32=55 32-23= на 9 синих шаров больше 2) могло быть 41 и 14 41+14=55 41-14= на 27 синих шаров больше
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