Помогите срочно номер 8

Окружающий мир
Помогите срочно номер 8
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Книги о домашних животных: Атлас от земли до неба, энциклопедия домашние животные. Тема сообщения: лошадь и осёл План сообщение:       Лошадь 1)название детей 2)способности        Осёл 1)название детей 2)способности Источник информации: энциклопедия домашние животные Сообщение:У лошади жеребёнок. На арене цирка лошадь повинуется командам дрессировщика. Лошадь с наездником принимают участие в спортивных соревнованиях. У осла ослик. Осёл очень вынослив, он может переносить тяжёлый груз. Осёл упрям, если он не хочет идти вперёд, очень нелегко сдвинуть его с места.
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