Помогите срочно номер 8

Гость: Гость:

Книги о домашних животных: Атлас от земли до неба, энциклопедия домашние животные. Тема сообщения: лошадь и осёл План сообщение: Лошадь 1)название детей 2)способности Осёл 1)название детей 2)способности Источник информации: энциклопедия домашние животные Сообщение:У лошади жеребёнок. На арене цирка лошадь повинуется командам дрессировщика. Лошадь с наездником принимают участие в спортивных соревнованиях. У осла ослик. Осёл очень вынослив, он может переносить тяжёлый груз. Осёл упрям, если он не хочет идти вперёд, очень нелегко сдвинуть его с места.