Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найди число х для которого х:8=7(ост.3)
Математика
Найди число х для которого х:8=7(ост.3)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:8=7(3ост) х=(8*7)+3 х=59
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
Что такое понёва. а) одежда, б) обувь, в) головной убор
Ответить
Математика
Сможем ли мы поднять 1000000 грамм?
Ответить
Русский язык
Значение слова энамилированная
Ответить
Русский язык
Как появились эти фразеологизмы : Прокрустово ложе,манна небесная,тришкин кафтан
Ответить
История
Расскажите о природных условиях Древнего Египта.
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск