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Сможем ли мы поднять 1000000 грамм?
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Сможем ли мы поднять 1000000 грамм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, это 1000 кг, т. Е тонна
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