Найди длину окружности, если её радиус равен 4,85 см . (Число П округлить до сотых ) . ответ округлить до сотых

Математика

Найди длину окружности, если её радиус равен 4,85 см . (Число П округлить до сотых ) . ответ округлить до сотых

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