Найди длину окружности, если её радиус равен 4,85 см . (Число П округлить до сотых ) . ответ округлить до сотых

Математика
Найди длину окружности, если её радиус равен 4,85 см . (Число П округлить до сотых ) . ответ округлить до сотых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Пр = 2*4,85*3,14 =30,46
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