Найди и исправь ошибки. Запиши предложения без ошибок 2 вариант помогите

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Найди и исправь ошибки. Запиши предложения без ошибок 2 вариант помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.He often visits his friends in Omsk
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