Найди существительные которые нельзя представить в форме множественного числа. гнездо, директор, поляна. грусть, кинотеатор.
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Найди существительные которые нельзя представить в форме множественного числа. гнездо, директор, поляна. грусть, кинотеатор.
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Верный Ответ: Грусть).
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