Как найти площадь, зная высоту и ширину?
Физика
Как найти площадь, зная высоту и ширину?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это зависит от фигуры.(Например если это треугольник,то тогда площадь равняется высоту умножить на ширину,а в других фигурах уже необходимо хотя-бы одну диагональ).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Поставьте данные существительные в форму Род. падежа: Ш_ровары, п_льмени, пл_скогубцы, шт_ны, брюки, сливки, бридж_, вилы, ползунки, к_лготки, ро...