Поставьте данные существительные в форму Род. падежа: Ш_ровары, п_льмени, пл_скогубцы, шт_ны, брюки, сливки, бридж_, вилы, ползунки, к_лготки, рожки, т_фтели, ш_рты, ножн_цы, м_кароны, л_осины, дж_нсы, сп_гетти, грабли, ф_сташ...
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Поставьте данные существительные в форму Род. падежа: Ш_ровары, п_льмени, пл_скогубцы, шт_ны, брюки, сливки, бридж_, вилы, ползунки, к_лготки, рожки, т_фтели, ш_рты, ножн_цы, м_кароны, л_осины, дж_нсы, сп_гетти, грабли, ф_сташки, плавки, клещи. Зарине спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шаровар, пельменей, плоскогубцев, штанов, брюк, сливок, бридж, вил, ползунков, колготок, рожек, тефтелей, шорт, ножниц, макарон, лосин, джинс, спаггети, грабель, фисташек, плавок, клещей.
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