Помогите пожалуйста коротко ответить на вопросы 1)почему плотоядные животные пит??ются ни так часто как растительноядные 2) почему растительноядные животные питаются чаще чем плотоядные 3) почему у птиц кровообращение развита л...

Биология

Помогите пожалуйста коротко ответить на вопросы 1)почему плотоядные животные пит??ются ни так часто как растительноядные 2) почему растительноядные животные питаются чаще чем плотоядные 3) почему у птиц кровообращение развита лучше чем у земноводных 4) для чего животным нужен кислород при дыхание

Автор: Гость