Помогите пожалуйста коротко ответить на вопросы 1)почему плотоядные животные пит??ются ни так часто как растительноядные 2) почему растительноядные животные питаются чаще чем плотоядные 3) почему у птиц кровообращение развита л...
Биология
Помогите пожалуйста коротко ответить на вопросы 1)почему плотоядные животные пит??ются ни так часто как растительноядные 2) почему растительноядные животные питаются чаще чем плотоядные 3) почему у птиц кровообращение развита лучше чем у земноводных 4) для чего животным нужен кислород при дыхание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Плотоядные животные питаются не так часто потому ,что в мясе больше питательных веществ,добычу нужно поймать.2 Им легче добыть пищу.
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