Проверочное слово к слову удаётся? Пожалуйста,побыстрее!
Русский язык
Проверочное слово к слову удаётся? Пожалуйста,побыстрее!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
УдаЁтся-удАча,проверочное слово-удача,ударение на втором слоге.
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