В каких тепловых поясах расположена о. Новая Гвинея
География
В каких тепловых поясах расположена о. Новая Гвинея
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что Гвинея находится в тропических поясах, то есть климат у них жаркий и сухой.
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