В каких тепловых поясах расположена о. Новая Гвинея

География
В каких тепловых поясах расположена о. Новая Гвинея
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что Гвинея находится в тропических поясах, то есть климат у них жаркий и сухой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
На кого из героев других произведений похож Петя из стиха "Чего боялся Петя?"
Ответить
История
Ответьте пожалуйста, 20 баллов, обязательно ответить на 2,3,5, вопросы Владимиро-Суздальское княжество. 1) Местоположение княжества 2) Соседи ...
Ответить
Математика
Фидан уже прочитала 38 страниц книги. Она планирует закончить чтение оставшейся части книги за 5 дней, читая по 18 страниц в день. Сколько страниц ...
Ответить
Математика
Уменьшите числр 300 на 25% двум способами
Ответить
Математика
Решение, пожалуйста 3с - d при с = 1,3; d = 0,9
Ответить