Надо продолжить и закончить предложения. Поздравить с праздником весны,с Женским днем:маму,................................ ..................................................

Русский язык
Надо продолжить и закончить предложения. Поздравить с праздником весны,с Женским днем:маму,................................ ..................................................
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Гость:
Пробабушку,бабушку,сестру,тётю
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