Помагите ребята пожалуйста

Гость: Гость:

1. Томск - от реки Томь; Владимир - в честь князя Владимира; Гроховец - были огромные посевы горха. 2. Не знаю твой город/село/пгт. 3. "Река Томь дала имя городу Томску.", в словах "Томь" и "Томск" подчеркиваем букву "Т".