Помагите ребята пожалуйста
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Помагите ребята пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Томск - от реки Томь; Владимир - в честь князя Владимира; Гроховец - были огромные посевы горха. 2. Не знаю твой город/село/пгт. 3. "Река Томь дала имя городу Томску.", в словах "Томь" и "Томск" подчеркиваем букву "Т".
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