Решите примеры с остатком, сделайте проверку 4574/65, 8628/93
Математика
Решите примеры с остатком, сделайте проверку 4574/65, 8628/93
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4574/65=70,37 70,37*65=4574 8628/93=92,77 92,77*93=8628
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