Из одного пункта в противоположных направлениях одновременно выехали две автома??ины со скоростями 60км/ч и 80км/ч . Какое расстояние будет между ними через 3 часа ? РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ .
Математика
Из одного пункта в противоположных направлениях одновременно выехали две автома??ины со скоростями 60км/ч и 80км/ч . Какое расстояние будет между ними через 3 часа ? РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(60*3)=180 2)(80*3)=240 3)180+240= 420км. 1)(60*3)+(80*3)=420км.
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