Из одного пункта в противоположных направлениях одновременно выехали две автома??ины со скоростями 60км/ч и 80км/ч . Какое расстояние будет между ними через 3 часа ? РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ .

Математика

Из одного пункта в противоположных направлениях одновременно выехали две автома??ины со скоростями 60км/ч и 80км/ч . Какое расстояние будет между ними через 3 часа ? РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ .

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