Найди и подчеркни имена существительные в мудрых высказыванях. Нет друга - ищи, а нашёл - береги. Всяк человек кузнец своего счастья. Береги нос в большой мороз. Пятое колесо в телеге.
Русский язык
Найди и подчеркни имена существительные в мудрых высказыванях. Нет друга - ищи, а нашёл - береги. Всяк человек кузнец своего счастья. Береги нос в большой мороз. Пятое колесо в телеге.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друга Человек Кузнец Счастья Нос Мороз Колесо Телеге Всё это имена существительные)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы