Найди и подчеркни имена существительные в мудрых высказыванях. Нет друга - ищи, а нашёл - береги. Всяк человек кузнец своего счастья. Береги нос в большой мороз. Пятое колесо в телеге.

Русский язык
Найди и подчеркни имена существительные в мудрых высказыванях. Нет друга - ищи, а нашёл - береги. Всяк человек кузнец своего счастья. Береги нос в большой мороз. Пятое колесо в телеге.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друга Человек Кузнец Счастья Нос Мороз Колесо Телеге Всё это имена существительные)
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