Найди и подчеркни имена существительные в мудрых высказыванях. Нет друга - ищи, а нашёл - береги. Всяк человек кузнец своего счастья. Береги нос в большой мороз. Пятое колесо в телеге.

Русский язык

Найди и подчеркни имена существительные в мудрых высказыванях. Нет друга - ищи, а нашёл - береги. Всяк человек кузнец своего счастья. Береги нос в большой мороз. Пятое колесо в телеге.

Автор: Гость