Найди и выпиши только глаголы настоящего времени .Разбери как часть речи глаголы ??озникает ,воскресить,ускользает

Русский язык

Найди и выпиши только глаголы настоящего времени .Разбери как часть речи глаголы ??озникает ,воскресить,ускользает

Автор: Гость