Найди и выпиши только глаголы настоящего времени .Разбери как часть речи глаголы ??озникает ,воскресить,ускользает
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Найди и выпиши только глаголы настоящего времени .Разбери как часть речи глаголы ??озникает ,воскресить,ускользает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возникает - глагол. ( ЧТо делает ? ).Н.ф. - возникать. Пост.: несов.в., невозврат., перех. Непост.: 1 спр., 3 лицо, ед.ч., изъявит. накл. наст. вр. Сказуемое. Ускользает - глагол. ( Что делает? ). Н.ф.- ускользать. Пост.: несов.в., невозврат., перех. Непост.: 1 спр., 3 лицо, ед.ч., изъявит. накл. , наст. вр.Сказуемое.
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