В какой позе стоит александр македонский когда рубит узел
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В какой позе стоит александр македонский когда рубит узел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот в такой позе он стоял
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