Динозавры Юрского периода умели издавать только однозвучные крики. В нашей речи Пони тоже нашел слова, состоящие из одного звука. Подчеркни такие слова. Дополни словарь однозвучных слов своими примерами, запиши их на бланке от...
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Динозавры Юрского периода умели издавать только однозвучные крики. В нашей речи Пони тоже нашел слова, состоящие из одного звука. Подчеркни такие слова. Дополни словарь однозвучных слов своими примерами, запиши их на бланке ответов. В, о, ау, у, я, б, ж, ль, а-а-а, ы, жжж, ю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все кроме ау,ль, вот все!!!
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