Помогите с литературой!!!!!

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1.Песнь о Вещем Олеге по литературному жанру - баллада. Балла́да — лироэпическое произведение, то есть рассказ, изложенный в поэтической форме, исторического, мифического или героического характера. 2. Олег — разумный и справедливый владыка. 3. Кудесник, волхв, воплощение свободы, гордости, самодостаточности. 4. Позиция А. С. Пушкина раскрывается через использование различных художественно-выразительных средств. Как то так.