Кавказский пленник: составьте план, озаглавте каждую главу

Литература
Кавказский пленник: составьте план, озаглавте каждую главу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Жилин получает письмо от матери и решает ее навестить. 2. Жилин и Костылин самостоятельно отправляются в путь. 3. Товарищи попадают в плен к татарам. 4. Они получают предложение о выкупе, чтобы снова обрести свободу. 5. Жилин ближе знакомится с Диной, дочерью богатого татарина Абдул-Мурата. 6. Жилин и Костылин совершают побег. 7. Герои рассказа пойманы и водворены в яму до ожидания выкупа. 8. Дина помогает Жилину бежать. 9. Жилин спасен
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