Как решить номер 7 3 класс
Математика
Как решить номер 7 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15:5= 3 костюма в день (производительность) 23*3= 69 костюмов за месяц
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