Какой объем пропина (н.у) пропустили через 50,0 г 3,2% раствора брома в тетрахлорметан??, если в результате образовались два разных бромпроизводных в равных количествах?
Химия
Какой объем пропина (н.у) пропустили через 50,0 г 3,2% раствора брома в тетрахлорметан??, если в результате образовались два разных бромпроизводных в равных количествах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H4 + Br2 ---->C3H4Br2 C3H4 + 2Br2 ---->C3H4Br4 m(Br2) = 500*0,032 = 16 г n(Br2) = 16/160 = 0,1 моль Пусть образовалось х моль C3H4Br2 и, х моль C3H4Br24 тогда n(C3H4) = 2x, n(Br2) = 3x 3х = 0,1 х = 0,1/3 моль n(C3H4) = 2 * 0,1 / 3 моль V(C3H4) = 22,4 * 2* 0,1 / 3 = 1,5 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите длину дуги окружности с радиусом 8 см,если её градусная мера равна 240 градусов.Чему равна площадь соответствующей данной дуге кругового ...
Русский язык