Какой объем пропина (н.у) пропустили через 50,0 г 3,2% раствора брома в тетрахлорметан??, если в результате образовались два разных бромпроизводных в равных количествах?

Химия

Какой объем пропина (н.у) пропустили через 50,0 г 3,2% раствора брома в тетрахлорметан??, если в результате образовались два разных бромпроизводных в равных количествах?

Автор: Гость