Какой объем пропина (н.у) пропустили через 50,0 г 3,2% раствора брома в тетрахлорметан??, если в результате образовались два разных бромпроизводных в равных количествах?

Химия
Какой объем пропина (н.у) пропустили через 50,0 г 3,2% раствора брома в тетрахлорметан??, если в результате образовались два разных бромпроизводных в равных количествах?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H4 + Br2  ---->C3H4Br2 C3H4 + 2Br2 ---->C3H4Br4 m(Br2) = 500*0,032 = 16 г n(Br2) = 16/160 = 0,1 моль Пусть образовалось х моль C3H4Br2  и, х моль C3H4Br24   тогда n(C3H4) = 2x,  n(Br2) = 3x 3х = 0,1 х = 0,1/3 моль n(C3H4) = 2 * 0,1 / 3 моль V(C3H4) = 22,4 * 2*  0,1 / 3 = 1,5 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите длину дуги окружности с радиусом 8 см,если её градусная мера равна 240 градусов.Чему равна площадь соответствующей данной дуге кругового ...
Ответить
Физика
Решите 6 задание даю баллы
Ответить
Русский язык
Соченение рассуждение мир моих увлечений я люблю рисовать и танцевать помогите очень срочно
Ответить
Математика
Найдите наибольшее трехзначное число, которое нацело делится на 18
Ответить
Русский язык
Спишите, обозначая в словах изученную орфограмму. Укажите предложения с однорднн??ми членами . Подберите к выделенному глаголу 3-4 однокоренных гла...
Ответить