Вычислите длину дуги окружности с радиусом 8 см,если её градусная мера равна 240 градусов.Чему равна площадь соответствующей данной дуге кругового сектора?
Математика
Вычислите длину дуги окружности с радиусом 8 см,если её градусная мера равна 240 градусов.Чему равна площадь соответствующей данной дуге кругового сектора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина окружности = 2*ПИ*радиус= 2*3,14*8= 50,24 см 240:360= 2/3 от всей длины окружности 50,24:3*2= 33,49 см длина дуги площадь окружности = ПИ*радиус*радиус= 3,14*64= 200,96 см2 200,96:3*2= 133,97 см2 площадь сектора
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