Марна ходит в бассейн один раз в два дня, Ирина-в три дня, а Юлия-в семь дней. Они встретились в бассейне сегодня, через сколько дней они встретятся снова?
Математика
Марна ходит в бассейн один раз в два дня, Ирина-в три дня, а Юлия-в семь дней. Они встретились в бассейне сегодня, через сколько дней они встретятся снова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*3*2= 42 дня .............
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