Марна ходит в бассейн один раз в два дня, Ирина-в три дня, а Юлия-в семь дней. Они встретились в бассейне сегодня, через сколько дней они встретятся снова?

Математика

Марна ходит в бассейн один раз в два дня, Ирина-в три дня, а Юлия-в семь дней. Они встретились в бассейне сегодня, через сколько дней они встретятся снова?

Автор: Гость