Запиши цифрами каждое число,а)две тысячи два. ,б)следующее за числом 999...,в)предшествующее число 1300...,г)на2 больше числа 2909...,д)на3 меньше числа3301...,е)на4больше числа 6006...,ж)сорок восемь сотен один...,з)сто три де...
Математика
Запиши цифрами каждое число,а)две тысячи два. ,б)следующее за числом 999...,в)предшествующее число 1300...,г)на2 больше числа 2909...,д)на3 меньше числа3301...,е)на4больше числа 6006...,ж)сорок восемь сотен один...,з)сто три десятка девять...,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2002 б)1000 в)1299 г)2907 д)3298 е)6010 ж)4801 з)139
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Физика
К чему приведет постукивание по намагниченному гвоздю или его встряхивание, если внешнее магнитное поле отсутствует?
Химия
Какой объем пропина (н.у) пропустили через 50,0 г 3,2% раствора брома в тетрахлорметан??, если в результате образовались два разных бромпроизводных...
Математика
Вычислите длину дуги окружности с радиусом 8 см,если её градусная мера равна 240 градусов.Чему равна площадь соответствующей данной дуге кругового ...