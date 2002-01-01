Запиши цифрами каждое число,а)две тысячи два. ,б)следующее за числом 999...,в)предшествующее число 1300...,г)на2 больше числа 2909...,д)на3 меньше числа3301...,е)на4больше числа 6006...,ж)сорок восемь сотен один...,з)сто три де...

Математика
Запиши цифрами каждое число,а)две тысячи два. ,б)следующее за числом 999...,в)предшествующее число 1300...,г)на2 больше числа 2909...,д)на3 меньше числа3301...,е)на4больше числа 6006...,ж)сорок восемь сотен один...,з)сто три десятка девять...,
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2002 б)1000 в)1299 г)2907 д)3298 е)6010 ж)4801 з)139
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