К чему приведет постукивание по намагниченному гвоздю или его встряхивание, если внешнее магнитное поле отсутствует?
Физика
К чему приведет постукивание по намагниченному гвоздю или его встряхивание, если внешнее магнитное поле отсутствует?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
постукивание по намагниченному гвоздю п риведет к размагничиванию от звуковых волн, которые распространяются по гвоздю. .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какой объем пропина (н.у) пропустили через 50,0 г 3,2% раствора брома в тетрахлорметан??, если в результате образовались два разных бромпроизводных...
Математика
Вычислите длину дуги окружности с радиусом 8 см,если её градусная мера равна 240 градусов.Чему равна площадь соответствующей данной дуге кругового ...
Русский язык