При каком значении переменной х равны следующие дроби 1\6 и 12\х
Математика
При каком значении переменной х равны следующие дроби 1\6 и 12\х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/6 = 12/72, значит х = 72
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