Распорядок дня в выходные дни школьника!!!
Обществознание
Распорядок дня в выходные дни школьника!!!
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Гость:
Подъём не так рано как в будни дни,водные процедуры,завтрак,уроки,прогулка,обед,чтение книг, можно посмотреть телевизор,ужин,водные процедуры, спать
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