Как проявляется иммунологическая толерантность? помогите пожалуйста

Биология
Как проявляется иммунологическая толерантность? помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иммунологическая толе­рантность — явле­ние, противоположное иммунному ответу и иммунологической памяти. Проявляется она отсутствием специфического продуктивного иммунного ответа организма на антиген в связи с неспособностью его распознавания. В отличие от иммуносупрессии имму­нологическая толерантность предполагает изначальную ареактивность иммунокомпетентных клеток к определенному антигену. Иммунологическую толерантность вызы­вают антигены, которые получили название толерогены.  Ими могут быть практически все вещества, однако наибольшей толерогенностью обладают полисахариды.
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