Срочно! Нужно поставить все прилагательные в Сравнительную форму (Простую и составную) В превосходную форму (Простую и составную) Всего на 1 прилагательное получится 4 слова Свежий- Легкий- Трудный- Быстрый- Сложный- Рез...

Гость: Гость:

Свежий - свежЕе, более свежий, свежайший. самый свежий. лёгкий - легче, менее лёгкий, легчайший, наиболее лёгкий. трудный - труднее, более трудный, труднейший, наиболее трудный. быстрый - быстрее, более быстрый. быстрейший, наиболее быстрый. сложный - сложнее, более сложный, сложнейший, самый сложный. резкий - резче, менее резкий, резчайший, самый резкий. чистый - чище, более чистый, чистейший, наименее чистый. прочный - прочнее, более прочный, прочнейший, самый прочный. красивый - красивее, менее красивый, красивейший, наиболее красивый. яркий - ярче, более яркий. ярчайший, наименее яркий.