Окончание имён существительных. по ветке. в роще на скатерти. на яблоне. на лошад??. о дочке. к матери.
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Окончание имён существительных. по ветке. в роще на скатерти. на яблоне. на лошад??. о дочке. к матери.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По ветке окончание Е,в роще окончание Е,на скатерти окончание И,на яблоне окончание Е,на лошади окончание И,о дочке окончание Е,к матери окончание И
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