Сравнение древнегреческих колоний с городами.... Плиз, помогите!! Даю 20 б

Гость: Гость:

Борисфен (на острове Березань в устье Днепра) — первая греческая колония в Северном Причерноморье, позднее ее центр переместился севернее в Ольвию; основана ок. 647 г. до н. э.· Тира (сейчас Белгород-Днестровский, основана ок. 502 г. до н. э.); ЮНЕСКО внесена в список 10-ти старейших городов мира, самый старый город (из существующих) Украины и вообще всей Восточной Европы.· Ольвия (район Очакова, основана в первой четверти VI века до н. э., один из крупнейших полисов региона);· Керкинитида (сейчас Евпатория, основана около 550 г. до н. э. ионийцами. В IV — ІІ вв. до н. э. находилась под властью Херсонеса, затем захвачена и практически разрушена скифами.);· Херсонес Таврический (сейчас на его месте Севастополь; основан гераклейцами около 528 г. до н. э.) — важнейший город юго-западной Таврии; ослабленный борьбой со степными кочевниками и Боспором, попал в зависимость от Рима, позднее стал владением Византии. Его преемником стало княжество Феодоро.· Калос-Лимен (у пгт Черноморское) — основан в IV в до н. э. ионийцами. В конце IV в до.н. э. был захвачен херсонеситами; стал ареной противостояния между греками и степными народами — скифами и сарматами. Уничтожен сарматами в І в н. э.· Феодосия — основана в середине VI века до н. э., с 355 г. до н.э. — захвачена Боспорским царством. После гуннского нашествия — аланское, затем хазарское поселение, постепенно опустевшее. Возрождение началось с 1267 г., когда это место было выкуплено у татар генуэзцами под торговую факторию и где возродился город под именем Кафа;· Пантикапей (позднее центр Боспорского царства (ныне Керчь, основан в самом конце VΙΙ в. до н.э или первой четверти VΙ в. до н. э.) с прилегающими к нему полисами и поселениями, также вошедшими в состав Боспорского царства: