Найди какие согласные заблудились Исправь ошибку. у вратаря Большой улов влетело в сетку пять волов

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Найди какие согласные заблудились Исправь ошибку. у вратаря Большой улов влетело в сетку пять волов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
только одну вижу у вратаря большой улов, влетело в сетку пять Голов
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