Написать сочинение на тему портрет мамы

Гость: Гость:

Сегодня мне подарили маслинные краски. И скоро 8 марта. И я решил сделать маме подарок. Когда я придумал. Наконец-то то я придумал то что я нарисую ей!!! Это будет портрет! Когда я взялся за работу я рисовал более 2 дней! И вот 8 марта и я подарил маме её портрет и она удивилась.Вау как красиво! сказала мама-ну я даже и не знаю красиво ли это-да красиво-сказала мама.