Найди лишнее слово объясни. 1.Шкаф, ковер,мебель, диван,комод. 2.Береза,орех,осина,малина,ежевика. 3.Молоко,кефир,сметана,корова,сливки. 4.Небо,поле,облако,туча,солнце. 5.Метель,вьюга,пурга,снежинка,мороз. 6.Санки,горка,с...
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Найди лишнее слово объясни. 1.Шкаф, ковер,мебель, диван,комод. 2.Береза,орех,осина,малина,ежевика. 3.Молоко,кефир,сметана,корова,сливки. 4.Небо,поле,облако,туча,солнце. 5.Метель,вьюга,пурга,снежинка,мороз. 6.Санки,горка,снег,стужа,холод. ну дайте ответ на мой вопрос..........
Ответ(ы):
Гость:
1. мебель - общее слово для всех остальных 2. осина - не дает плодов 3. корова - не молочный продукт 4. поле - то, что на земле, а не на небе 5. снежинка - предмет, а не синоним слова мороз 6. санки - не то, что происходит зимой, а предмет, который используют ну вроде так
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