Составить действия и решить (24+16)-(35-7)+(59+20)
Математика
Составить действия и решить (24+16)-(35-7)+(59+20)
Ответ(ы):
Гость:
1) 24+16=40; 2) 35-7=28; 3) 59+20=79; 4) 40-28=12; 5) 12+79=91
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