Вероятность поражения цели первым стрелком 0.8, а другим 0.9. найти вероятность пора??ения цели двумя стрелками одновременно
Алгебра
Вероятность поражения цели первым стрелком 0.8, а другим 0.9. найти вероятность пора??ения цели двумя стрелками одновременно
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