Помогите пожалуйста составить мини сочинение о прогульщике школы
Литература
Помогите пожалуйста составить мини сочинение о прогульщике школы
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что прогуливать плохо потому что пропустишь интересные уроки если прогулять школу поставят прогулы если прогулять работу уволят
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