Помогите пожалуйста составить мини сочинение о прогульщике школы

Литература
Помогите пожалуйста составить мини сочинение о прогульщике школы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что прогуливать плохо потому что пропустишь интересные уроки если прогулять школу поставят прогулы если прогулять работу уволят
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Подскажите, пожалуйста, приказом царе сибирь вошла в состав россии? спасибо!
Ответить
Русский язык
Девочка заблудилась в лесу она пришла к домику там жили три медведя медведей дома не было они ушли гулять по лесу. сколько здесь предложений?
Ответить
Английский язык
Gues what they are. No.22
Ответить
Алгебра
Укажите число, которое является наименьшим среди следующих чисел:0,077; 0,201 0,0678; 5/32
Ответить
Математика
Из двух городов вышли навстречу друг другу два поезда один из них шел до встречи 4ч со скоростью 75 км /час а другой 4ч со скоростью 60км/ час усло...
Ответить