Написать маленькое сочинение с двойными согласными

Русский язык
Написать маленькое сочинение с двойными согласными
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Гость:
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