Посчитай от 1 до 13. Послушай как ты произносишь эти числа. Напиши только те имена числительные, в названии которых в конце слышится мягкий согласный звук.
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Посчитай от 1 до 13. Послушай как ты произносишь эти числа. Напиши только те имена числительные, в названии которых в конце слышится мягкий согласный звук.
Ответ(ы):
Гость:
Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать
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