Посчитай от 1 до 13. Послушай как ты произносишь эти числа. Напиши только те имена числительные, в названии которых в конце слышится мягкий согласный звук.

Русский язык

Посчитай от 1 до 13. Послушай как ты произносишь эти числа. Напиши только те имена числительные, в названии которых в конце слышится мягкий согласный звук.

Автор: Гость