Назовите самую распространённую злаковую культуру в Древнем Китае А)ячмень Б)рис В)пшеница Г)просо
История
Назовите самую распространённую злаковую культуру в Древнем Китае А)ячмень Б)рис В)пшеница Г)просо
Ответ(ы):
Гость:
Самая распространенная злаковая культура в Китае - рис
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