Из двух городов вышли навстречу друг другу два поезда.Один из них шел до встречи 4ч. со скоростью 60 км/ч.Найдите расстояние между городами.НУЖЕН ОТВЕТ
Математика
Из двух городов вышли навстречу друг другу два поезда.Один из них шел до встречи 4ч. со скоростью 60 км/ч.Найдите расстояние между городами.НУЖЕН ОТВЕТ
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Начертите отрезок длиной 18 клеточек.(начертил -.-) Начертите отрезки,равные (дроби) 3/18,1/9,4/9,1/2,2/3 данного отрезка