Из двух городов вышли навстречу друг другу два поезда.Один из них шел до встречи 4ч. со скоростью 60 км/ч.Найдите расстояние между городами.НУЖЕН ОТВЕТ

Математика
Из двух городов вышли навстречу друг другу два поезда.Один из них шел до встречи 4ч. со скоростью 60 км/ч.Найдите расстояние между городами.НУЖЕН ОТВЕТ
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