Из двух городов вышли навстречу друг другу два поезда.Один из них шел до встречи 4ч. со скоростью 60 км/ч.Найдите расстояние между городами.НУЖЕН ОТВЕТ

Математика

Из двух городов вышли навстречу друг другу два поезда.Один из них шел до встречи 4ч. со скоростью 60 км/ч.Найдите расстояние между городами.НУЖЕН ОТВЕТ

Автор: Гость