Подскажите, пожалуйста, приказом царе сибирь вошла в состав россии? спасибо!

Гость: Гость:

Ярмак был казаком которого объявили врагом когда его привели к царю он ему предложил сделку если он пойдет в сибиирь и отвоюет ее он даст ему свободу . ярмак так и сделал но в одной из битв на реке ... он былранен смертельно