Подскажите, пожалуйста, приказом царе сибирь вошла в состав россии? спасибо!
История
Подскажите, пожалуйста, приказом царе сибирь вошла в состав россии? спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Ярмак был казаком которого объявили врагом когда его привели к царю он ему предложил сделку если он пойдет в сибиирь и отвоюет ее он даст ему свободу . ярмак так и сделал но в одной из битв на реке ... он былранен смертельно
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