Помогите, пожалуйста. При освещении ультрафиолетовым светом с частотой 10^15 Гц металлического проводника с работой выхода 3 эВ, из него выбиваются электроны. Какова максимальная кинетическая энергия выбиваемых электронов? ...

Физика
Помогите, пожалуйста. При освещении ультрафиолетовым светом с частотой 10^15 Гц металлического проводника с работой выхода 3 эВ, из него выбиваются электроны. Какова максимальная кинетическая энергия выбиваемых электронов? Ответ выразите в эВ и округлите до сотых.
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