Путешественник проехал 720км из них 5/9 он проехал в первый день сколько километров ??н проехал после этого?
Математика
Путешественник проехал 720км из них 5/9 он проехал в первый день сколько километров ??н проехал после этого?
Ответ(ы):
Гость:
320км потому что 720:9*5=400 и 720-400=320км он еще проехал
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