Найди неизвестное (263+?)-170=539
Математика
Найди неизвестное (263+?)-170=539
Ответ(ы):
Гость:
263+x=539+170 263+x=709 x=709-263 x=446
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